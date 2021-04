Señor Ministro de Defensa Nacional

Considerando que próximamente terminara la gestión del actual Gobierno y ante la posibilidad que no se haya informado oportunamente a su autoridad sobre los atropellos que viene padeciendo un puñado de militares en servicio pasivo ex servidores públicos, a quienes deliberadamente la Dirección Administrativa Financiera de ese Ministerio les engaña para no tramitar el pago de la compensación por desvinculación laboral que legal y legítimamente les corresponde, es oportuno recordar señor Ministro, que desde el año 2011 la burocracia de esa dependencia pretendió desconocer a los servidores públicos militares en servicio pasivo, el derecho a la compensación por desvinculación laboral prevista en el Art. 129 de la Losep.

Inicialmente formularon una consulta a la Procuraduría General de Estado, la misma que se pronunció en el sentido que no existía ningún fundamento ni base jurídica para negarles tal beneficio a los militares con pensión de retiro, siempre que cumplieren con la edad y aportaciones que exige el IESS.



No conformes con ello, en su afán por desconocer el dictamen de la Procuraduría, formularon otra consulta al Abogado de la Presidencia Alexis Mera, quien sin tener ninguna facultad para interpretar la Ley, se pronunció en sentido contrario a la Procuraduría. Desde hace algún tiempo, incluso el Ministerio de Trabajo ya se pronunció en el sentido que las Fuerzas Armadas deben acatar el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado.



No obstante todo ello, año tras año, la Dirección Administrativa Financiera del Ministerio de Defensa Nacional comunica al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, que no se incluyan en los respectivos presupuestos ni se tramite el pago de la compensación a los ex servidores públicos militares en servicio pasivo. Es muy triste señor Ministro que unos malos servidores públicos del Ministerio a su cargo perjudiquen flagrantemente a este puñado de ciudadanos, por el” pecado” de haber servido como militares en la institución armada.



Como usted comprenderá señor Ministro, todo militar conoce perfectamente el significado y alcance de los términos Mando, Comando y Lealtad, por ello se recurre a su autoridad para que se digne disponer a un funcionario honesto de ese Ministerio, que verifique in situ y documentadamente, el discrimen y perjuicio que se viene cometiendo en la indicada dependencia, advirtiendo que el daño es irreparable para quienes ya fallecieron sin haber alcanzado el beneficio que por derecho les correspondió.