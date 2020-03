Responsabilidad de la gente

LEA TAMBIÉN

Una vez que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia mundial a causa del coronavirus y que el señor Alcalde de Quito emitió medidas de seguridad para evitar la propagación, no he visto más que personas abarrotadas en centros de abasto comprando lo que es y lo que no es, parece que supieran cuanto va a durar esta emergencia, no sabemos si son días, semanas o meses pero lo único que están generando es pánico.

Creo que es la peor herramienta para enfrentar esta situación desde todos los puntos de vista, muchas personas se vuelven egoístas, incluso agresivas tratando de acaparar todo lo que está a su alcance sin pensar en el resto que también estamos viviendo lo mismo. Debemos mantener calma y estar pendiente de los medios oficiales para no provocar más caos, ahora es cuando más debemos poner de parte, pero sobre todo cuidarnos y cuidar a los nuestros tomando las prevenciones del caso.