Resistir, persistir y desistir

Aissa Pazmiño Real

Nos resulta difícil explicar la impotencia en la que nos ha sumergido esta pandemia, hemos perdido familia y amigos; nos ha tocado despedirnos de forma abrupta, a veces parece que estamos en medio de una pesadilla de la cual no despertamos desde hace más de un año, hoy por hoy abrir los ojos a un nuevo día se ha convertido en una batalla ganada, no sabemos cuántas nos faltan para ganar esta guerra.



Estábamos acostumbrados a dar todo por sentado… mañana, la otra semana, el próximo mes, el otro año y por ahora tenemos que adaptarnos a no pensar en un mañana lejano, sino más bien en el futuro cercano… un paso a la vez, con nostalgia debemos rememorar los paseos, las reuniones familiares, las tardes de tertulias, la fiesta de cumpleaños, los recreos… ¡recordar es volver a vivir!, debemos tener muy presente que de nuestra responsabilidad depende nuestra vida y la de quienes amamos, ni la playa, ni las montañas se moverán de dónde están, no perdemos nada sino festejamos un cumpleaños con baile y comilona, la familia seguirá siendo familia aunque no la visitamos, los amigos no nos olvidarán… pero si no entendemos la seriedad de lo que sucede corremos el riesgo de equivocarnos…necesitamos resistir a este embate, persistir con la responsabilidad y desistir de las actuaciones egoístas, estamos viviendo momentos difíciles y mientras llega nuestro turno de la “vacuna” es mejor no tentar al destino… si, es verdad que necesitamos trabajar para vivir pero no es menos cierto que necesitamos “estar vivos, para trabajar”.



¡Resistamos, persistamos y desistamos, esta guerra la ganamos si trabajamos como un gran equipo!