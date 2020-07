Referente al excanciller Valencia

LEA TAMBIÉN

Con qué decepción recibí la noticia de la renuncia del Canciller Valencia por “motivos personales”, una buena y refrescante noticia cuando tomó las riendas de la Cancillería para elevarla al nivel de honor que esa cartera y mi país necesitaba con tanta urgencia en nuestra tan deteriorada imagen internacional.

Cuando el Ecuador y su país más lo necesitaba y en las postrimerías de un Gobierno sin brújula interna cuanto más internacional, por “motivos personales”, se aleja de tan importante cartera, pero que estará presto para seguir sirviendo a su país como representante diplomático en algún país.



No comprendo, renuncia por “motivos personales” pero si puede en algún país como diplomático, me hace pensar que en “casa adentro” algo no está funcionando como debe de funcionar, funcionarios importantes al Gobierno súbitamente renuncian por “motivos personales”.