Quito en peligro

Por el cariño que profesamos a Quito, no queremos que llegue a soportar una situación sanitaria similar o peor, a la que aconteció en Guayaquil, la cruda verdad es que las redes pública y privada están desbordadas, nuestra ciudad está colapsada; en efecto, los contagios se han duplicado, no disponemos de camas hospitalarias, no existen las Unidades de Cuidados Intensivos (U.C.I) necesarias para atender los casos graves de covid 19, tampoco hay el número suficiente de aparatos de ventilación y el personal técnicamente preparado para manejarlos.

Si esta es la realidad, a pesar de las declaraciones de las autoridades de salud y del Comité de Operaciones de Emergencia (COE); es preciso que se tomen las medidas necesarias y se dispongan las severas restricciones científicamente aconsejadas, para evitar una catástrofe.