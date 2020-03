Proclamación, calificación ante el CNE

LEA TAMBIÉN

El acertado Jurista Hernán Pérez Loose, acaba de pronunciarse en un medio de comunicación colectiva, que la administración del correato se convirtió en una cloaca y en lo concerniente a su ilusión de ser candidato (Correa), debe cumplir con los requisitos que dicta la Constitución, Leyes, Reglamentos y también la moral, un claro ejemplo es el Art. 9 del actual reglamento de la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas que contempla: que la organización política realizará la proclamación de las candidaturas y la o él candidato deberá aceptar su nominación ante un delegado de la coordinación de participación política en unidad de acto que se trata sólo de proclamación.

Otro caso es la calificación que la hace el CNE, esta es indelegable y deberá estar presente el candidato, y en el eventual caso que tenga boleta de captura, debe ser entregado a la Policía, ahí no funciona el fuero porque aún no está calificado el candidato, por lo tanto, ninguna autoridad del CNE podría aceptar la calificación de su candidatura que es un paso diferente a la proclamación que se debió haber realizado con anterioridad.



En consecuencia, el supuesto delegado que designe el CNE en el exterior, es en relación a la designación partidista mas no a la calificación, la calificación solo lo hace en el CNE una vez más con la presencia indelegable del candidato (Art. 9 del actual reglamento de la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas), que la hizo el propio Gobierno del correato, por lo tanto, Correa está en la obligación moral de cumplirla.



La Justicia debe operar en derecho de forma ágil y oportuna, que es lo que quiere la comunidad, los delitos están probados de acuerdo con la Fiscal y el Procurador.