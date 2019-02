Probable concesión de CNT

LEA TAMBIÉN

El tema no es nuevo. Desde la promulgación de la Ley Especial de Telecomunicaciones de 1992 que separó las funciones de operación y regulación, se analizaba la posibilidad de entregar a manos privadas la gestión de la recién nacida Emetel, ex Ietel.

Se quiso vender el 35% de las acciones de Emetel y fracasó porque no hubo oferentes. Hubiera sido bueno que se privatice entonces y no habríamos visto la caída paulatina de la empresa que se dejó quitar por las operadoras privadas el mercado de las telecomunicaciones. A Emetel (luego absurdamente dividida en Andinatel y Pacifictel) le correspondía entregar con eficiencia y a bajos costos la telefonía móvil, telefonía internacional, redes de datos, internet y TV pagada al 100% de los ecuatorianos.



Hoy se anuncia “orgullosamente” que CNT creció en un 156% en telefonía móvil en los últimos 3 años. Eso es ínfimo. La realidad es que apenas tiene el 17% del mercado de telefonía móvil, frente a las empresas privadas extranjeras, cuando pudo haber sido dominante.



Dicen que CNT es “la empresa de todos”. No veo tal realidad. En los últimos años he leído anuncios en la prensa: permanente robo de cables, supuesta corrupción y despilfarro, malas administraciones, ineficiencia y mal servicio. Me pregunto, ¿no será mejor concesionar (no vender) CNT a empresas privadas?, para así obtener un mayor beneficio para el Estado e impedir que siga deteriorando como Tame, por ejemplo, y deje de ser la “joya de la corona” de las empresas públicas.