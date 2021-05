El Presidente, su Gabinete y sus asesores

Marco Antonio Medina Moncayo

Estamos a pocos días de la transmisión del mando presidencial y para que se inicie la promesa del Ecuador del reencuentro que lo prometió el mandatario entrante, el señor Guillermo Lasso Mendoza y para cumplir con este ofrecimiento, deberá escoger a su equipo de trabajo, sea este su gabinete , como a sus asesores más cercanos, el presidente Lasso prometió en campaña que sería implacable con la corrupción venga de donde venga y que saneara las instituciones de esta maldición, que ha mermado la economía en forma desastrosa y delincuencial por los dos gobiernos anteriores.



En la columna vertebral del país, se deberá nombrar a las personas mas honestas y calificadas, que no tengan rabo de paja, ni cuestionamiento alguno, frente a sus delicadas funciones, en los ministerios de salud, economía, educación, seguridad, relaciones internacionales, por nombrar los más importantes; recordarle al presidente Lasso que va a gobernar para todos los ecuatorianos y no para un grupo reducido, o una corporación, y que todas las decisiones que tomen en bien o en mal sus ministros y asesores le pasarán factura, porque usted es la cabeza del nuevo gobierno y tendrá que responder por lo que hagan o dejen de hacer en sus funciones; es de sabios el rectificar los errores que se cometen, y todavía está a tiempo para rectificar ciertos nombramientos realizados hasta la fecha, no permita que personajes infiltrados de los gobiernos anteriores, socaven sus buenos deseos de sacar al país de la postración que lo dejaron sus dos antecesores, la tarea que le espera a partir del 24 de mayo va a requerir del apoyo de toda la ciudadanía y de las otras funciones del Estado para alcanzar los resultados que todos los ecuatorianos esperamos. Dios bendiga a Ecuador.