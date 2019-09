LEA TAMBIÉN

Tras el pasado incidente ocurrido contra dos instalaciones petroleras en Arabia Saudita, el precio del crudo ha subido notablemente, pero ¿qué significa para el Ecuador?

Pensemos que con ello notaremos el alza de precios en algunos servicios dependientes de los derivados de petróleo, no olvidemos que el Estado subsidia la compra de muchos de estos productos. Como dice Fernando Santos, ex ministro de Energía, se espera que se suba 12 centavos a lo mucho, el precio de la gasolina súper. A pesar de que el incremento del precio del barril, dejando a un lado las probables subidas de precios en algunos productos, también es una buena noticia para el país, no significaría mucho al ser solo temporal. Esperemos que las autoridades competentes sepan manejar y aprovechar esta pequeña oportunidad al máximo para invertir en las cuentas fiscales.



Ecuador, país amazónico y petrolero, ¿podrá beneficiarse del suceso que aconteció al norte de Riad?