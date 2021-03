Pobre Metro de Quito está con covid-19

El Metro de Quito está a punto de nacer pero no puede, resulta que los médicos que le atendieron uno en el embarazo y otro en el parto no han sido ginecólogos sino anestesiólogos. El covid-19 apareció desde su concepción (estudios 2010), se contagió en el Municipio y se desarrolló en Metro Madrid, ahora que está por nacer, no se recupera, desesperados sus gestores le aplicaron la prueba PCR coreana y el resultado fue un falso negativo; engañados anuncian que el servicio comercial se iniciaría en abril de 2021, luego la nueva gerencia de la Epmmq declaró en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha que su inicio comercial sería en septiembre de 2022, hace pocos días se dijo que será en febrero de 2022, en fin, no sabemos cuándo saldrá a la luz, el Metro de Quito sigue enfermo.

Lo que sí sabemos es que ya tiene administrador para su operación (medicina), la misma Empresa Municipal con asesoramiento temporal de especialistas se hará cargo de la gestión de la operación, decisión del Cabildo que ha sido cuestionada, el CICP considera que no es el mejor modelo, buena observación pero tardía, la decisión está tomada y ahora es Ley a la que todos los técnicos debemos apoyar buscando mecanismos idóneos para optimizar la gestión del modelo, se trata de un reto nacional; el presente aporte, es un simulador matemático casero que pretende reproducir la operación del Metro de Quito, mismo que se pone a consideración de la Empresa Metro de Quito.



En tiempos de pandemia la bioseguridad obliga a bajar la demanda proyectada en función del aforo del tren y, la oferta debe ajustarse a ese escenario; uno de tantos casos puede ser, ofrecer 18 trenes de 6 vagones y 500 alimentadores (bus tipo), cuyo aforo es de 195 pasajeros/tren, sabiendo que en condiciones normales sería de 325; esta oferta servirá a 291 120 pasajeros/día, y los resultados económicos son los siguientes: gasto por operación y mantenimiento USD 45,4 millones/año, ingreso neto por pasajes USD 15,4 millones/año, saldo en rojo USD 30 millones/año; se observa que el ingreso por pasajes cubre solo el 34% del gasto, situación difícil sin duda, la causa está en que el ingreso bruto del Metro debe ser repartido entre Municipio 21% y bus urbano 79%, relación que será constante mientras no cambie la organización de los alimentadores, la Epmmq tiene como deber, encontrar la vacuna contra la cepa natural de la alimentación del Metro, solo así, se podrá decir que el Metro de Quito ya no tiene covid-19.