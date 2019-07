Pobre cura Tuárez

LEA TAMBIÉN

Vi en el noticiero de uno de los canales de TV presentarse en la Asamblea ha pedido de una de las comisiones, donde pomposamente lo único que hizo es leer un documento para informar que ella no tiene atribuciones para fiscalizarle dada, supuestamente, la importancia de su cargo, porque antes ya lo dijo que su único interlocutor puede ser el presidente de la República, si es que previamente se acuerdan los temas a tratar, de donde se deduce su vanidad y arrogancia, pese a ser un miembro de la Iglesia que debe haber hecho votos de respeto al ordenamiento vigente, como cualquier persona, por lo que Tuárez no sería en verdad un “fraile” si no un “fraude”.

Algo más, debería ser modesto porque de los miembros del Cpccs elegidos no es siquiera el más votado ya que las cuatro mujeres que al momento lo integran obtuvieron más respaldo que él, pues dos obtuvieron más de dos millones de votos; dos más de un millón; y, él apenas 962.046 votos, en una elección donde casi el 44% de los ecuatorianos votó en blanco o anuló su voto y está tan desinformado de sus atribuciones que, muy convencido, declara al abandonar la Asamblea que seguirá luchando por el pueblo. No sabe para que fue nombrado.



Hay que investigar las eventuales acciones corruptas que se pudieron haber dado en los escrutinios, pues, al menos la Presidenta del CNE en el acto de entrega de credenciales a la Vicepresidenta Rosa Chalá demostró su beneplácito por el triunfo obtenido por ella, lo cual es improcedente dada su calidad de autoridad electoral.