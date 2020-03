Las plataformas virtuales y su uso durante el covid-19

LEA TAMBIÉN

Debido a la globalización, en la actualidad contamos con todas las herramientas necesarias para poder continuar con nuestras actividades cotidianas a pesar de las medidas tomadas por el Gobierno para combatir la pandemia del covid-19. Pero, ¿somos capaces de utilizar estas herramientas a nuestro favor?

Varias universidades cuentan con plataformas virtuales completamente nuevas y actualizadas para brindar a sus estudiantes las facilidades de continuar con su educación mientras permanecemos en cuarentena.



Entiendo que no todas las personas tienen las mismas herramientas tecnológicas dentro de sus domicilios, por ende, los resultados no serán los mismos en cada estudiante, pero es menester, que pongamos de parte, pues no es una situación en la que elegimos estar. El mundo atraviesa un momento crucial, los gobiernos han tenido que tomar medidas drásticas para garantizar nuestra salud; a diferencia de quienes obligatoriamente se nos ha prohibido la libre circulación, los médicos, y las Fuerzas Armadas, no tienen la opción de quedarse en casa y realizar tele trabajo o recibir clases virtuales, ellos están constantemente expuestos al virus y también corren el riesgo sus familiares.



Si colaboráramos para salir adelante, para continuar con nuestros estudios, sería más fácil que apenas tengamos la oportunidad de regresar a clases se refuerce solo aquellos puntos en los que no se ha podido profundizar debido a la situación, si realizáramos el tele trabajo con mayor entusiasmo que cuando lo hacemos presencialmente, seguramente los resultados serán mejores.