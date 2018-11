LEA TAMBIÉN

Han transcurrido 18 meses desde que los ecuatorianos escuchamos con optimismo, ilusión y esperanza las palabras del presidente Moreno en que nos prometía medidas convenientes y urgentes para mejorar la economía, ya que lo de la mesa servida era una falacia. Igualmente nos entusiasmamos ante la promesa de una lucha frontal y una verdadera cirugía mayor contra la corrupción. Ha transcurrido el tiempo, el optimismo ha desaparecido, la ilusión se ha convertido en frustración y la esperanza en rebeldía de que aquí no pasa nada, y hay razón para ello, la economía sigue dando tumbos, el país no sabe a donde dirigirse, no se toman medidas urgentes y necesarias que podrían enderezar la economía, solamente vemos que el programa se reduce a mayor endeudamiento y seguir con la estrategia fracasada de la década pasada. Peor panorama muestra la lucha contra la corrupción, cada día nos enteramos de mayores y más grandes atracos, lo de Toachi-Pilatón, y en general toda la obra eléctrica no tiene antecedentes en nuestra historia, la justicia no da un solo paso, no hay enjuiciados ni detenidos, y mucho peor se han iniciado gestiones para recuperar algo de lo robado.

Tiene razón el Presidente y compartimos su opinión de que estamos viviendo una democracia, sin embargo se mantiene la ley mordaza y no se deroga la ley que creo el cuerpo de sicarios. Dice el Presidente que el Ejecutivo no intervendrá en los otros poderes del Estado, esto es positivo, pero nos preguntamos ¿será intervenir en otras poderes el dar a conocer los gastos de la tristemente célebre Senain?, ¿será meter las manos en la justicia dar a conocer los destinos, ocupantes y pilotos de los innumerables viajes de los aviones presidenciales que se mantienen en secreto?



Señor Presidente la corrupción no se combate con enérgicos discursos pronunciados con gesto adusto y hasta mal humorado sino con obras tangibles.