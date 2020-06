Los refritos políticos

LEA TAMBIÉN

En nuestra vida republicana siempre hemos sufrido de los refritos, empezando porJuan José Flores, García Moreno, Eloy Alfaro, que decir de Velasco Ibarra, 5 veces presidente, más que Correa, otro refrito. No entiendo la mentalidad del ciudadano ecuatoriano que le da el voto una y otra vez a la misma persona, sin entender que esa actitud es la que a la larga genera una casta, si, una casta política que se convierte en prepotente, en arrogante y que se creen por sobre el ciudadano común. Es normal ver en una provincia como 3 personajes se rotan entre las alcaldías, prefecturas, y los ciudadanos una y otra vez vuelven a darles su voto. No importa que tan buena o mala haya sido una administración (y que normalmente son malas), la gente ya no debería volver a votar por ellos. George Washington se retiró de la política y la libertad americana siguió su curso. Asesinaron a Lincoln y continuó la abolición de la esclavitud. Murió Roosvelt y la guerra siguió implacable hasta derrotar al III Reich. Murió Hitler y Alemania regresó a ser una potencia mundial..., entonces, ¿por qué debemos volver por los mismos de siempre?

Ahora se escuchan voces de que debería regresar Correa, ¿para qué? ¿Es el único salvador de la patria, o es la manera de hincharle su ego más grande que Júpiter? ¿Cuál es el motivo de que expresidentes quieran volver a postularse? Alan García dijo que en su primera presidencia hizo la conscripción política y pidió el voto para una segunda, se lo dieron, luego terminó suicidándose. ¿En sus inicios políticos muchos no nos vendieron la idea de que eran diferentes a los viejos y corruptos y que era el momento para sangre nueva? ¿En qué momento cambiaron de idea y no se dan cuenta que ahora ellos ya son los viejos políticos y que deben dar un paso al costado? Pero la culpa no es de ellos, ya que su avaricia, su egolatría, su arrogancia, su megalomanía hace que anhelen el sillón de Carondelet...la culpa es de nosotros los votantes, que no vemos otra alternativa política que volver a darle el voto a los refritos...por eso estamosfritos.