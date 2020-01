Dolarización: 20 años de estabilidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con el retorno a la democracia en los años 70 se materializó la división de poderes, sin embargo esta división fue nominal, pues el poder estuvo en manos de una familia, así lo reconoció el refrán popular “Roldós a la Presidencia... Bucaram al Poder”. 1980 fue un año fatídico para la economía nacional, pues por medidas populistas el salario mínimo fue duplicado pasando de 2000 Sucres a 4000 Sucres. Una medida sin sustento que contribuyó a la inflación.

Una década más tarde, en los años 90 los procesos de devaluación empiezan a afectar la economía de los ecuatorianos, cada vez el dinero alcanzaba menos y sin saber ni cómo ni cuándo se generó una terrible crisis económica y social, que debió ser enfrentada por Jamil Mahuad, quien desde la Presidencia de la República tomó la decisión de dolarizar la economía del Ecuador.



Esta medida tuvo una dura transición, sin embargo los efectos positivos los vemos el día de hoy con la estabilidad económica, muy bajos niveles de inflación e incluso en algunos casos niveles negativos de inflación. El ama de casa y el obrero saben que un pan hoy cuesta 13 centavos, mañana también y en 6 meses también; estos personajes en aquellos días eran niños y compraron un pan por 500 sucres, y dos horas más tarde compraban el mismo pan en 700 sucres y al otro día quizá no les alcanzaba para comprar un pan.



Indudablemente los comunicadores oficiales de un ex presidente rechazan la estabilidad que nos brinda la dolarización, es comprensible pues su ex patrono ha renegado del sistema monetario e incluso amenazó que en caso de llegar al Gobierno revisará la dolarización debido a factores de soberanía, fantasmas promovidos por el síndrome de abstinencia. Sin tener capacidad monetaria tenemos tantos problemas por su gestión, no me imagino que hubiese pasado si en su potestad estaba el devaluar la moneda. Sería importante que primero venga y responda por los delitos por los que se le acusa, además la ciudadanía no permitiría que por sus berrinches caiga el sistema económico nacional.