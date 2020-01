Comencemos en casa

LEA TAMBIÉN

Los últimos años han sido los más calurosos desde que se tiene registros, según dicen los científicos en la última Cumbre sobre la Acción Climática ONU 2019 (la cual para los expertos no tuvo éxito). Ya se anuncia que este 2020 tendrá temperaturas récord. Entre lo discutido en la cumbre, se mencionó que los próximos 12 años son decisivos para reducir las emisiones de carbono y por ende parar el aumento de la temperatura en el mundo.

Sobre esto y en razón de las diferentes reuniones por navidades, grandes y largas sobremesas no hacen falta, en las cuales saltan entretenidos y en ocasiones polémicos temas de conversación, entre esos surgió un interesante debate sobre el cambio climático; claramente hay consenso en que existe un problema, pero hubo mucha discusión en el qué hacer. Y creo que esta discusión no solo se debe quedar en un mantel si no tomar medidas urgentes, las grandes organizaciones y líderes del mundo seguro tendrán que trabajar sin descanso para modificar las economías siguiendo intenciones de desarrollo sostenible. Cada uno de nosotros debemos poner un granito de arena y aprovechar este nuevo año para comenzar en casa tomando acciones para la protección del medio ambiente, nosotros ya lo estamos sintiendo y preocupa el mundo que recibirán nuestros hijos, nietos, etc.