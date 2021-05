¿Por qué ser Leninista?

Bueno, tal vez no muy leninista, pero sí debemos considerar que la administración de Moreno ha sido buena. En 2017 envié una carta a este diario (“Por qué no ser leninista”) argumentando que Lenin Moreno debía ganarse el apoyo de los ecuatorianos. Si en ese entonces alguien me hubiera propuesto que apoyase a alguien que desmantele el correísmo, elimine subsidios a los combustibles, y nos desgarre de los tentáculos del Partido Comunista Chino; hubiera firmado enseguida. Sin duda queda la sensación de que en la segunda mitad del gobierno pudieron haber hecho más, especialmente en el tan importante proceso de vacunación contra el covid-19.

Pero, aunque el Ecuador esté en un momento de intenso sufrimiento, por lo menos ahora estamos apuntando hacia el horizonte de la prosperidad.