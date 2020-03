Al nuevo Ministro de Salud 

LEA TAMBIÉN

Las tragedias sirven para sacar lo mejor y lo peor de la humanidad, cuando falta la salud su bien más preciado, nada tiene sentido. Solo ahí valoramos la profesión médica y entendemos el ridículo salario que el personal de salud recibe. Esto, en el mejor de los casos, pues se da la absurda situación de los médicos post-gradistas autofinanciados que no reciben ni un dólar por su labor de más de 200 horas mensuales y jornadas laborables de más de 36 horas continuas, es decir mano de obra gratuita. Además ni siquiera les proveen de ropa e insumos de protección, peor afiliación al IESS. Muchos además tienen familia que mantener. Lo más grave es que como sabemos corren grandes riesgos por su delicada profesión con grandes responsabilidades, y si se diera el caso fortuito de la muerte de un paciente y son acusados, tendrían que auto defenderse pues las instituciones en las que trabajan no los ayudan por no tener una relación laboral. En esta pandemia quien está en la primera línea de batalla y arriesga su vida, sin protección ni remuneración alguna es el “olvidado post-gradista”.

Ojalá usted Dr. Juan Carlos Zevallos, nuevo Ministro de Salud, ayude a estos jóvenes médicos. La patria lo agradecerá.