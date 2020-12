Nueva ordenanza cambia el sistema de transporte

Buena noticia, EL COMERCIO del 29 de noviembre de 2020 informa que, la Ordenanza para crear el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) fue aprobada el viernes 27 por el Concejo Metropolitano, que según sus miembros garantizará el funcionamiento del Metro de Quito porque permite la contratación de la empresa operadora que administrará este nuevo sistema de transporte.

El tema polémico fue la fijación de las nuevas tarifas, que al final con tendencia conservadora quedó de la siguiente forma: pasaje para los buses convencionales 0,35 USD, el Metro costará 0,45 USD y, si el usuario toma el sistema integrado 0,60 USD.



En hora buena, saludamos la aprobación de esta ordenanza que mucha falta hacía a los vecinos de la capital del Ecuador, sin embargo, parece que el Concejo no trató o la prensa no informó el valor y la fuente del subsidio que debe absorber el Municipio, recordemos los quiteños que el costo técnico del pasaje del Metro es 1,06 USD y, de acuerdo a los cálculos del suscrito, con este escenario tarifario aprobado el subsidio es de 69,25 millones de USD por año, si se considera que en la actualidad para el sistema del trole, Ecovía, etc., la entidad subsidia alrededor de 40 millones de USD por año, ¿los 29,25 millones de USD restantes, de dónde obtendrá?, la respuesta es simple, del pueblo ,vía impuestos, no es para sorprenderse del incremento del impuesto predial, patentes, etc., en enero de 2021; ¿no le parece señor Municipio que es alivianar un bolsillo para cargar al otro?; tal vez hubiese sido equilibrado adoptar la estructura tarifaria de 0,35 USD para buses convencionales, 0,50 USD para el Metro y 0,75 para el integrado, cuyo subsidio sería de 50,56 millones de USD por año, valor que permite bajar el impacto en los impuestos, porque para las finanzas de una familia media no es lo mismo pagar 20 o 25 centavos diarios extras en pasajes, que 50 o 60 USD extras en impuestos y, que además los quiteños, con tanta información previa del mismo Municipio, ya estaban familiarizándose con estas tarifas.