Los notarios no deben estar obligados a llevar Contabilidad

En el numeral 12 del artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 476, del Reglamento a la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, se sustituye el segundo inciso del artículo 37 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, regulando quienes están obligados a llevar contabilidad, incluyendo entre las personas naturales a los notarios, sin que tal obligación conste en el numeral 4 del artículo 1 de la Ley Orgánica de Reactivación Económica que reforma el Art. 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

El servicio que prestan los notarios es una servicio público regulado por la Constitución en los artículos 199 y 200, así como en el Art. 296 del Código Orgánico de la Función Judicial y en el Art. 6 de la Ley Notarial, conceptuados como funcionarios públicos investidos de fe pública para autorizar a requerimiento de parte los actos y contratos determinados en las leyes, dan fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia e intervenir en los asuntos no contenciosos determinados en la Ley. Son designados por el Consejo de la Judicatura a través de concurso de oposición y méritos, debiendo acreditar el título de tercer nivel en Derecho y haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado. El régimen remuneratorio está regulado por el Consejo de la Judicatura como lo dispone el Art. 304 del COFJ, a través de Tasas Notariales, de cuya recaudación corresponde al Estado un porcentaje por cada acto, contrato o diligencia notarial, en algunos casos de hasta el 70%, y el restante porcentaje para el notario, con el cual deberá cubrir el costo de sus despachos, las remuneraciones de sus colaboradores, los costos operativos para el funcionamiento de su oficina tales como materiales, equipos, insumos, servicios básicos, internet, mantenimiento del archivo y otros gastos adicionales incluyendo su remuneración, sin que le cueste al Estado un solo centavo por la prestación de este servicio, por el contrario, a través de las tasas notariales, se provee mensualmente de ingresos al Presupuesto Estatal.



En consecuencia, los notarios no desarrollan ninguna actividad económica empresarial, comercial, agrícola, pecuaria, forestal o similares, tampoco son comisionistas, ni realizan un trabajo autónomo con inversión de capital orientada a generar lucro, y por expresa disposición legal no pueden ejercer su profesión de abogados, razón por la cual injustificadamente se incluye en la reforma antes citada a los notarios entre las personas naturales obligadas a llevar contabilidad.