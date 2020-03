Un mensaje divino con olor a pandemia 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No comerás nada abominable, estos son las aves que puedes y que no puedes comer porque son impuras: Deuteronomio 14; es bíblico lo que el hombre puede y no puede comer para alimentar su ser, desafiando todo pronóstico hay países que se alimentan de cualquier cosa que se mueve y las consecuencias son hoy letales para la humanidad, la desobediencia tiene olor a pandemia.

La OMS, le dijo al mundo que definitivamente el coronavirus es letal y que no hay cura por el momento y que se la arreglen como puedan. Por lo que los continentes, países y naciones en general decidieron tomar medidas a pesar de que el virus no necesita permisos para circular en medio del aire, mar y tierra y liquidar a personas que tienen espíritu débil.



¡Qué coincidencia en pleno periodo de cuaresma para los fieles católicos, varios países tienen que declarar cuarentena para salvar vidas y controlar de una manera la pandemia que vive el planeta! El universo ya vivió una pandemia con la peste negra, donde no se salvaron ni reyes pues no tenía diferencia de raza, de condición social y económica, igual que el coronavirus, que tampoco distingue nada.