Lo mejor está por venir, mi voto decide

El pueblo esperaba con gran expectativa y por qué no decirlo, con ilusión y esperanza, con los “nervios de punta”, el famoso debate, pues estaba en juego el destino del país. Es cierto que los organizadores y el país mismo no tiene mucha experiencia en la organización de esta clase de eventos. Sin embargo pusieron todo su entusiasmo para que las cosas se desarrollen de la mejor manera, se noto errores, por ejemplo, muy poco tiempo para contestar preguntas tan generales y que abarcan algunos temas, los candidatos no pudieron demostrar sus argumentos para poder contestar cada uno de los temas, faltaron algunos temas importantes. A la gente no le interesa el que va a realizar sino el cómo van a solucionar.

En fin ya está, y el pueblo debió formarse su propio criterio para elegir por el menos malo, por aquel que ellos piensan sacará al país de la situación desastrosa en la que se encuentra, sin poder negarlo que esto es resultado de una corrupción en todo sentido, más les importó el bolsillo, que solucionar problemas que se vienen arrastrando desde que el suscrito tiene uso de razón, que ya son muchos.



El pueblo, experimentó una frustración al ver a dos personajes que se dedicaron a defenderse de las acusaciones, ante ninguna propuesta interesante, ante esta triste realidad, que le toca al pueblo el “sello o cruz”, y depositará su voto, es decir una suerte de lotería. Hemos llegado a esta situación, por la simple razón de que los candidatos tienen posiciones por demás antagónicas, cada uno con un pasado que de una u otra manera afecta e impide tomar una decisión, entonces que nos corresponde, meditar profundamente en el futuro que nos espera, pues, en nuestras manos está que nuestro país, se estanque o despeje, tengamos fe y esperanza.