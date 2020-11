“Medicinas y servicios del IESS”

Para conocimiento del Director General del IESS, a diario nos informamos sobre millonarias pérdidas por negociados y por caducidad de medicamentos, mientras la entrega a los afiliados es un verdadero desastre. Se debe llamar al 140 y conseguir le entreguen mediante una “cita asistida”. Hay semanas enteras que el 140 no contesta y cuando se consigue, le informan que el único Centro de Atención desde hace 5 – 6 meses, es la Unidad del Comité del Pueblo. Que, en la Zona Norte de Quito, no hay disponibilidad. Una sola vez en 6 meses de llamadas semanales, conseguí solicitar el envío a domicilio (con el que tanta propaganda hace el IESS) y ofrecieron mandar la siguiente semana, pero nunca llegaron y no hay forma de hacer el reclamo. Seguro con esta modalidad se presta para otro de los negociados. ¿Me pregunto, cual la razón para que otras unidades del IESS no atiendan con la entrega de medicamentos?

Es que el HCAM, El Batán, La Marín. La Mariscal, Cotocollao, ¿y unidades asociadas están inhabilitadas? ¿Porque habiendo tantos centros, atienden solo en el Comité del Pueblo? ¿No es un absurdo? En esta época deberían atender todas las unidades. ¿Qué hace todo el personal de estos centros nombrados?