¡Nos matan y el gobierno no mete preso a nadie!

En octubre de 2018, la Plataforma Revolución Trans de la cual la Asociación Silueta X forma parte, denunció públicamente el posible lapidamiento de dos mujeres trans en Cotopaxi. El entonces Ministerio del Interior, hoy Ministerio de Gobierno a través de la Policía, desacreditó públicamente nuestro comunicado por la imprecisión que cometimos, puesto que ambas estaban con vida. Asumimos nuestro error con nuestra fuente públicamente, pero al mismo tiempo exigimos al Ministerio del Interior nos indique las personas que habían sido apresadas y en qué juzgados habían sido puestos a órdenes de la justicia, para darle seguimiento al intento de asesinato. Nunca nos respondieron. Pareció más bien una preocupación por desacreditarnos por los asesinatos que siempre denunciamos, en ninguno hasta el día de hoy, de lo que conocemos, existe algún apresado. Este 2019 publicamos nuestro último informe el que registró 16 asesinatos, el dato más alto desde el 2013, superando al 2018 en un 800%. En junio del 2019, por primera vez y bajo presión mediática, el Lcdo. Moreno se refirió a las poblaciones sexo genéricas, a causa del matrimonio homosexual. El mandatario indicó que respetaba el fallo de la Corte, pero que velaría por el derecho de los menores; es decir, confundió intencionalmente, a mi modo de ver, dos derechos distintos bajo la misma tónica de “Con mis hijos no te metas”. No se entendió si sus declaraciones fueron para mostrarse ambivalente y confundir su rechazo hacia nosotros o una promoción gratuita a los grupos ultraconservadores. Nos terminó de apuñalar. No existe ningún plan del Gobierno o acuerdo con respecto a la inclusión de las mujeres trans o mujeres diversas en las campañas anti violencias, que por más que lo hemos denunciado públicamente, se ha hecho oídos sordos. La primera semana de marzo, con motivo del Día de la Mujer, iniciamos una campaña con la finalidad no solo de denunciar lo que ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones, sino que intenta que el Gobierno deje de omitirnos y excluirnos a las mujeres trans.