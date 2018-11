Liga de Quito, los retos a futuro

LEA TAMBIÉN

En un comentario anterior sugerí que, con el cambio de directiva en Liga, se evalúen algunos aspectos del manejo institucional del club. A continuación se plantean tres de ellos:

El equipo actual: definitivamente el DT no logra que el equipo alcance el nivel las 3 Gs (ganar, golear y gustar) que algunos hinchas añoramos del juego de LDU (algunos “entendidos” dirán que eso ya no es posible ahora…). La pregunta es: ¿de la mano de Repetto, Liga podrá llegar a ser un equipo contundente?



Las divisiones formativas: Se ha constatado la buena inversión que existe por parte del Club en este ámbito pero la relación costo/beneficio creo que todavía está en rojo. Por otro lado, sabiendo que en el manejo de los jugadores juveniles confluyen factores deportivos, sociales, culturales, académicos y psicológicos, la nueva directiva debería realizar una evaluación externa del funcionamiento de estas divisiones para tener claro el rumbo que seguir de aquí al futuro.



Los socios de Liga y las elecciones: El Club Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) incluye organizaciones tan disímiles y con diferentes objetivos como son: el country club, el colegio, y el equipo profesional. Los estatutos determinan que, al momento de elegir presidente, solamente votan quienes forman parte del Country Club. ¿Tiene sentido esto? ¿Tendría sentido que los dueños de suites decidan qué canchas debe tener el Country Club o qué laboratorios debe comprar el Colegio de Liga? Me pregunto si todos quienes son socios del country van al estadio regularmente. ¿Por qué nos excluyen de este derecho a los hinchas que si lo hacemos? El tema electoral es prioritario y lo debe tratar la actual directiva lo antes posible para no perder apoyo de la hinchada y para fortalecer institucionalmente al Club.



Liga va a necesitar liderazgo con una visión integradora y con principios claros de buena administración.