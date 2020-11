Juicio político a la Ministra de Gobierno 

Definitivamente estamos en un país de locos, los pájaros disparando a las escopetas, los corruptos enjuiciando a los jueces y fiscales y los que tienen rabo de paja pidiendo la destitución de la ministra María Paula Romo, resulta de ripley.

Los integrantes, me refiero a todos los que componen la Asamblea Nacional que tienen una calificación ciudadana de un 2% de aprobación quieren borrar esta muy mala imagen de sus gestiones como asambleístas al seguir y pedir la destitución de una de los mejores ministros del actual Gobierno junto a otros como el Ministro Martínez, ex ministro de finanzas, el Ministro Jarrín y otros más, los mismos que han hecho un gran trabajo en sus carteras de Estado y han sido pilares fundamentales para el presidente Moreno para parar el caos, la violencia y destrucción de la democracia y del país.



¿Quiénes son los que recomiendan esta destitución? Los de la Comisión de Fiscalización integrado por partidos políticos cuestionados por motivos de corrupción, sean por los famosos carnets de discapacidad, sean por pedir diezmos a sus colaboradores o ser parte del reparto de poder en los hospitales, ellos son, los que piden la destitución de la Ministra Romo porque les resulta incómoda a sus intereses personales y partidistas, deben hacerse un mea culpa y saber que no están preparados ni ética, ni moralmente para juzgarla.