Irresponsabilidad frente al covid-19

Dentro del estado de cuarentena en el que se ha sumido el Ecuador, los miembros de la sociedad han tomado decisiones que de manera directa o indirecta han contribuido a la propagación del Covid-19, por lo que se debe apreciar si es que realmente estamos ante la irresponsabilidad y falta de conciencia de los ciudadanos.

En los últimos días nuestro país se ha diferenciado por las medidas adoptadas en Quito y Guayaquil, de lo que se puede evidenciar una brecha abismal entre unos y otros; mientras en Quito las calles, parques y plazas se encuentran desolados, en Guayaquil se puede notar que el movimiento no ha disminuido en gran medida. De esto podemos cuestionarnos, si es que el interés individual o colectivo debe primar en situaciones como esta.



El crecimiento exponencial de los afectados por este virus ha tenido más impacto en la provincia de Guayas.



No podemos dejar de recalcar que varios ciudadanos tomaron el estado de cuarenta como el momento más propicio para vacacionar a pesar del llamado de las autoridades a quedarse en casa, esto si es un caso evidente de irresponsabilidad, porque al conocer la situación en la que se encuentra sumida el país decidieron exponerse y exponer a los demás a un posible contagio; pero desde otra perspectiva, se debe entender que existen personas que en una situación normal luchan cada día para llevar comida a sus hogares y tener los recursos necesarios para tener un mínimo de estabilidad, por lo que a pesar de la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país, necesitan seguir saliendo a las calles a por lo menos intentar conseguir un sustento que les permita abastecerse aunque sea de manera precaria.



De esta manera, es necesario distinguir las situaciones por las que atraviesa cada ciudadano que es parte de la sociedad ecuatoriana, ya que la mayoría se encuentra dentro de la clase baja y no tiene los recursos necesarios para adquirir suplementos que le den un mínimo de estabilidad en un tiempo indeterminado de aislamiento.