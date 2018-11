Recuperada gracias al Hospital Los Ceibos del IESS

LEA TAMBIÉN

Quiero agradecer, el trabajo del terapista del Hospital Los Ceibos del IESS, Luis Cevallos, y al equipo que intervino en mi rehabilitación física. Sufrí un infarto tras la muerte de mi padre y de mi esposo. Esto me afectó los nervios y quedé inválida.

Tuve un buen terapista y estoy muy agradecida con él, por su paciencia. Al principio, yo gritaba del dolor cuando hacía los ejercicios, y él me ponía compresas calientes y me daba ánimo. En solo 4 meses pude doblar mis piernas y dar mis primeros pasos.



Fue inesperado, tanto para mí como para mi familia, pues los médicos en Portoviejo me habían dicho que con las terapias podría caminar en un año. Gracias a los ejercicios del Programa de Reeducación Neuromuscular del Hospital Los Ceibos del IESS, recuperé el 95% de la movilidad de mi cuerpo.



Padecí mucho, y era una carga para mis hermanos, pues me cargaban para cruzar la calle antes de conseguir la silla de ruedas. Agradezco a este hospital, ya que sin este servicio de rehabilitación aún estaría paralizada.