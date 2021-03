En Zoom de 4 de marzo de 2021, sobre avance y perspectivas del BIESS, el Gerente General Econ. Diego Burneo, al referirse a los 61 Fondos complementarios previsionales cerrados FCPC que noviembre de 2014 pasaron a la administración del Biess, afirmaba que hay fondos bien, regular y mal manejados.

Si hay regulares y malas gestiones, es obligación y responsabilidad del Biess, analizar y evaluar las causas o falencias, que podrían estar en el desempeño de su Coordinación de los FP, Representantes Legales de los FCPC nombrados por el BIESS o en los miembros de las Asambleas de Representantes de los Fondos, cuyas decisiones pudieron no ser las más acertadas, apegadas a la Ley o inconvenientes para los fondos. El mismo análisis y evaluación sería extensivo a la Intendencia de Control del Sistema de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos.



Las acciones emprendidas se verán reflejadas en el resultado final de la gestión del Biess sobre los fondos, por cuanto a decir del Eco. Burneo, el Biess no tiene interés de mantenerlos bajo su administración por cuanto demandan una alta carga de trabajo y sería mejor sean devueltos a sus dueños. Al respecto, si ésa es la idea, el Biess debería propiciar un proyecto de ley; mejorar su gestión a fin de entregarlos con buenos réditos y no es condiciones calamitosas, ya que los fondos son instituciones de ahorro, encaminadas a entregar a los partícipes jubilaciones, cesantías, préstamos quirografarios e hipotecarios, adicionales a las del IESS.