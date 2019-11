No siempre el físico es el mejor candidato

LEA TAMBIÉN

Hoy en día la tasa de desempleo es muy alta, varios jóvenes se gradúan de la universidad con la expectativa de encontrar un trabajo que justifique todos esos años invertidos estudiando la carrera que los apasiona. Sin embargo, la realidad es otra, muchos no encuentran ningún trabajo ya que se pide de 1 a 3 años de experiencia, referencias y sobretodo buscan muchas veces “una linda cara”.

En Ecuador la hoja de vida es esencial que traiga consigo una fotografía, pero no creo que sea necesario hacerlo si es que se esta buscando para la empresa buenos profesionales sin importar su aspecto físico, sino más bien sus características y conocimientos para al escogerlos entre varios candidatos elegirlos por su profesionalismo, no por su apariencia. Una vez pasado el primer filtro viene la entrevista, aquí ya se puede apreciar físicamente al candidato, dándoles a toda la misma oportunidad con base en su hoja de vida.



La elección debería ser, sin racismo, sin xenofobia solamente tratándolos como personas con aptitudes para un puesto. Es hora de hacer un proyecto distinto al que se viene manejando a la hora de contratar personas, es tiempo de fijarnos en lo que realmente importa y no solo dejarnos llevar por el físico.