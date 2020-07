FF.AA.- Estado- país

LEA TAMBIÉN

Las FF.AA. deben tener una ley de Régimen Especial de Seguridad Social(...), que sea una reforma integral, que solucione inequidades, desigualdades, omisiones, y sobre todo, que sea sostenible, viable y posible para el país y la institución.

Las FF.AA., como el país, han pasado años difíciles, se afectó a su operatividad, a la disciplina, a la subordinación; se pretendió crear una lucha de clases entre oficiales y personal de tropa. Todo esto minó la moral, consecuentemente, su “potencialidad de combate”- ¡un delito de Lesa Patria! -. Se afectó seriamente los principios básicos de su razón de ser y existir en el Estado.



Una de sus instituciones más afectadas, es el Issfa, su fragilidad, falta de liquidez y solvencia, se manifiestan: en menos préstamos hipotecarios, quirografarios, especiales, dificultad para pagar pensiones, etc.



El 7 de agosto de 1992 se creó el Issfa, bajo un esquema similar al del IESS. La constitución vigente, en el Art. 370, establece, por primera vez, el precepto por el cual las FF.AA. y la Policía, pueden contar con un Régimen Especial...



La Ley de Fortalecimiento(...), del 21 de octubre del 2016, -”Ley Patiño”- no es una Ley de Régimen Especial, porque no considera las características, “especificidades” de la vida militar y la responsabilidad de defensa de la soberanía e integridad territorial; así como, el alto grado de siniestralidad en la rigurosa preparación profesional. Se crean dos sistemas de cotizaciones con las mismas coberturas, agravando aún más la situación del Issfa. Esta ley, más el decreto del 1 de junio del 2006, configuran la “ruptura generacional”, que es más que eso, es “¡ruptura institucional!”. La Policía, con buen criterio, se opuso institucionalmente a esta pretensión, y tramitan un Proyecto de ley de Régimen Especial...



Por lo anotado, es necesario, ineludible, que, con liderazgo y decisión institucional, las FF.AA. tramiten un Proyecto de Régimen Especial de Seguridad Social..., en cumplimiento al precepto constitucional. El país y la Institución esperan responsabilidad con las presentes y futuras generaciones.