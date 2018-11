Felicitaciones a Simón Espinosa

LEA TAMBIÉN

Quiero felicitar a Simón Espinosa por su artículo (EL COMERCIO 11/11/2018) por la elegancia con la que escribe y la finura de su ironía que me ha hecho reír, lo cual no significa que no sea sustancioso el artículo.

Después de tanta rabia que me provoca y que a veces he soltado una que otra palabra de artillería pesada por la desgracia de nuestro país de haber caído en manos de delincuentes que fungieron diez años como autoridades, resulta reconfortante leer los domingos la columna de Simón Espinosa.

Felicitaciones Simón y que Dios te tenga siempre con mucha salud para que nos sigas deleitando con tu prosa.