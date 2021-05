Estragos de una guerra biológica

Luego de la firma en EE.UU. sobre la Convención de Armas Tóxicas y Biológicas, en 1972 ,que prohibieron el “desarrollo, producción y acumulación de microbios o sus productos venenosos excepto en cantidades necesarias para protección y exploración pacífica.” Para 1996, 137 países firmaron el tratado, sin embargo la hegemonía entre los países de Occidente y Oriente, se mantiene, donde cada uno es o debe ser el más poderoso, entre ellos están los países del grupo de los G20 (incluyendo EE.UU., Rusia, China, Inglaterra, Alemania y Japón), muy a pesar de haberse firmado este convenio internacional, las ansias de poder están latientes, ocasionándose una mortandad contra la supervivencia del hombre en el planeta ,como es el caso de la pandemia del covid 19 , que está diezmando a muchos países y en especial a los países pobres y de pobreza extrema, que por mantener gobernantes indolentes que no realizaron provisiones y presupuestos económico-sociales de supervivencia sanitaria para morigerar este fenómeno ocasionado por el peor enemigo del hombre: “el hombre” .

En Ecuador el gobierno actual, con los escasos recursos que dispone, no puede enfrentar esta pandemia sin dinero , sin recursos técnicos, científicos, ni médicos, vacunas suficientes, magra herencia para el nuevo mandatario Don Guillermo Lasso. Existiendo escasez de alimentos, medicinas, empleo, atenciones médicas , agua, alcohol, mascarillas, jabón y otros, para sobrevivir ante estos infortunios que vive nuestro país y el resto del mundo. Se recomienda crear bancos de alimentos y medicinas para las clases más desposeídas del país con los cogobiernos seccionales, llámense municipios, gobernaciones , SRI, y todas las entidades públicas que recaudan impuestos.



El ciudadano necesita, una reducción de impuestos y menos cobros de los servicios básicos, ya que las nóminas se han reducido, obedeciendo a una Ley Humanitaria de reducir a los empleados y trabajadores, sus sueldos, etc.



De igual forma las tarjetas de crédito no dejan de cobrar los intereses , al igual que las deudas bancarias. Los hospitales, clínicas y farmacias, laboran de manera continua. No hay transporte interprovincial, vuelos domésticos. Finalmente, las actividades de control de estas medidas serán realizadas por personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Agentes Municipales. Esta es una pandemia mundial, producto de una guerra biológica, que debemos apoyarnos todos mutuamente.