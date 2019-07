Espacio público está tomado

LEA TAMBIÉN

Los ciudadanos se quejan de la inseguridad, insalubridad, etc… pero indirectamente fomentan lo que están viviendo. Son parte del problema y de la solución. La informalidad cada vez gana más terreno, hablan de derechos, pero nadie habla de nuestros derechos, que día a día son menoscabados; están haciendo de la capital un pueblo, inseguro y peligroso.

Es vital que la actual administración municipal mire con responsabilidad social el uso de los espacios públicos. No se trata de ver más acá, sino más allá. Esto es el resultado de la falsa democracia que vivimos los pueblos en el Ecuador, están preocupados de figurar, pero no se hace lo elemental; se dice que lo que es fácil hacer, es fácil no hacer; al parecer esto se está aplicando.



No se sabe a quién creer, lo cierto es que el futuro es incierto. Las nuevas autoridades tiene legalidad, pero la legitimidad, van a tener que ganársela… Esperemos que Quito recupere esa tradición y la provincia de Pichincha también. El futuro del país es el de tus hijos.