Epmmop y el Peaje Guayasamín

Parece que el tormento para usar el peaje Guayasamín no termina para los usuarios. Antes eran las interminables colas de vehículos en ambos sentidos y el desorden de las casetas de peaje; hoy, la página web y el tag.

Debido a la pandemia, el control del peaje pasó a Epmmop, que ha construido una página web, que tiene muchos problemas.



El primero de ellos, es que no se comunicó a la ciudadanía que la antigua página www.telepeaje.ec ya no funciona y que la nueva es www.peajeguayasamin.ec.



Desde hace varios días el detector del tag en el antiguo peaje no funciona. Unas veces marca, otras no.



En esta nueva página web, el usuario únicamente consulta su saldo en dólares más no el número de pasadas utilizadas en el peaje. Para enterarme de esto, tuve que llamar a varios sitios, incluida la compañía que maneja la página web y Epmmop.



Finalmente me atendió un caballero muy amable, quién me indicó que efectivamente hay problemas y que los van a solucionar. Si mi preocupación es que se agote mi saldo, no voy a tener problema porque en la siguiente recarga me descontarán el valor de las pasadas que haya utilizado fuera de saldo y que no me van a multar. También me ratificó que a futuro solo se podrá consultar el saldo en dólares de la recarga de cada persona o vehículo.



La pregunta es, si solo se refleja el saldo en dólares, cómo puede el usuario saber cuántas pasadas utilizó y cuanto le cargaron por cada pasada. Simple lógica. Esto se presta una vez más, para que alguien se beneficie y se perjudique al ciudadano.