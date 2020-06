Emprendedores o informales

LEA TAMBIÉN

La situación actual, especialmente en su economía, es terrible, no hay oportunidades, no hay empleo, ni para los jóvenes, peor para las personas de 40 años en adelante, tengo 64 años, ya nos estigmatizaron a nivel mundial increíble, pero bueno no soy de las personas que se derrotan al contrario, esto me da más fuerzas para seguir adelante.

Cunde en el país la inseguridad, corrupción, amargura, desolación, realmente es una tragedia; pero vamos a salir adelante.



Solicito al municipio, Gobierno Nacional, empresa privada, fundaciones; tomar en cuenta este proyecto, donde se aplica, imaginación, Innovación, sabiduría y corazón. Mientras dura la crisis, que no las creamos los ciudadanos. proponemos:



Capacitaciones virtuales y presenciales en por lo menos 40 talleres con cursos de corta, mediana y larga duración. En actividades de alta demanda, para personas de 14 años en adelante sin límite de edad.



Facilitar los emprendimientos, bajo las condiciones siguientes:



Carnetizar a los emprendedores, el carnet en un lugar visible. Chalecos distintivos, especificando el producto. Coches de acero inoxidable con especificaciones claras. Quioscos normalizados ubicados en lugares estratégicos. Capacitarles en oficios que les permitan obtener un buen empleo. Capacitaciones virtuales para que inicien nuevos emprendimientos.

Aplicar medidas de seguridad: guantes, mascarillas, distanciamiento.



Aplicar estas sugerencias permitirá al país, movimiento económico, tranquilidad, alegría, optimismo, seguridad, orden, Esperanza.



El momento en que el país inicie su recuperación económica por el aporte de éstos emprendedores.