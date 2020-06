Legitimidad del hurto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Antonio Negri sustentaba que los imperios se forman auto justificándose como instrumentos de servicio a la justicia y la paz. El Estado socialista se justificaba porque en el Ecuador no había ni justicia ni paz social. El feriado bancario hizo pagar los derroches institucionales a las cuentas del pueblo; si bien la dolarización permitió a los rapaces políticos no hacer gala de los típicos hurtos con seudónimo de devaluación, el hecho identificó a los ricos como enemigos causantes de todo mal. El nuevo Estado construyó su justicia con bonos y burocracia, y la paz social con dictadura de corrupción y mentiras de marketing. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, fue el adagio de moda, mientras el petróleo sobrevolaba 100 USD el barril.

Legitimamos el hurto del bien público y de la propiedad ajena. Justicia social era consumir y la equidad era dilapidar como las élites, nuestros funcionarios recorrieron el mundo mientras promocionaban “All you need is Ecuador”. Así, todos legitimamos que lo único que necesitas para triunfar, es hurtar. Ahora, ¿a quién desfalcaremos?