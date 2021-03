En el Ecuador ya nada nos llama la atención, nos hemos acostumbrado a noticias desagradables, casi todas relacionadas con procedimientos fuera de toda ley. Lo último, el caso de las famosas vacunas. Primero, se adquiere un número insignificante de vacunas, como el pueblo diría, no alcanza “ni para la muela”, se burlan de la gente. Sin embargo no protestamos, aguantamos, pero viene lo segundo, vacunas que debieron colocarse a un grupo de personas, comenzando por los que se encontraban en primero línea, cosa que no sucedió, pues su destino se desvió y se atendieron a personas que no se encontraban en el listado, aquí se rompe la seriedad y se opta, por lo que siempre ha sucedido, el llamado palanqueo. El autor de esta indisciplina hace lo que le da la gana, renuncia y abandona el país. ¿Qué indica todo esto?: que no existe un liderazgo político por parte del gobernante actual.

De ninguna manera se trata de hacer leña del árbol caído, al contrario se trata de hacer una observación muy comedida, y es el hecho de que todos debemos cumplir con las normas, caso contrario vivimos en una tierra de nadie.



Considero que es urgente que el país comience un masivo y agresivo proceso de vacunación, qué envidia sana debemos tener los ecuatorianos observar lo que sucede en otros países, que han tomado como prioridad uno vacunar a su gente. En nuestro país, no pasa nada, seguimos llenando los hospitales con contagiados y el gobierno y autoridades, bien gracias. No sé si somos subdesarrollados o nos hacemos los grandes “pendejos” y somos simples observadores de lo que sucede.¿ Hasta cuándo?