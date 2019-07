Viva Quito… ayer, hoy y siempre

LEA TAMBIÉN

En el Diario EL COMERCIO del jueves 4, en “Cartas a la Dirección”, Javier Andrés Gallardo Salgado con el encabezado: Chuchaqui quiteño, comienza preguntando algo que todos los habitantes de este Rincón del Cielo, nos hacemos… ¿Qué te han hecho Quito?… A lo que añade: ¿Qué pasó con el Quito ejemplo de desarrollo, innovación y vanguardia?... Interrogación que a mí ya nonagenaria vida ha llenado de nostalgia porque la contestación sería que, “sin sentir”, de a poco hemos ido perdiendo desde las tradicionales costumbres que eran parte de la vida cotidiana de los capitalinos, como las infaltables reuniones de las jorgas en las esquinas de sus barrios para contar cachos, “tincarse” unos a otro… o como las “ganadas de barrios” en los carnavales que terminaban con todos empapados pero luego en la farra que seguía, al son de la música y los “guaspetes” quedar “sequitos”… como remate, Gallardo Salgado menciona la malintencionada supresión de las tradicionales “Corridas de Toros” que desde la Colonia se asentaron en el ánimo y apego de los quiteños, mismas que se han lidiado en las recordadas Plazas “Belmonte”, en la “Arenas de Quito” y, finalmente en la “Monumental” donde nos reuníamos para “a todo pulmón” gritar ese sentido: ¡Viva Quito!… expresión con la que se aclamaba a la Carita de Dios…

Fiesta que en forma espuria, en el gobierno pasado fue eliminada dejando un sabor amargo en los quiteños amantes de esa fiesta, la que con el positivo apoyo de la prensa taurina llegó a ostentar el título de: la mejor feria taurina de América… Bueno sería para Quito que su nuevo Alcalde, aunque no quiteño de nacimiento, por apego y afecto a la ciudad llame a una imparcial Consulta para, sin fraude, mostrar que la mayoría de la gente residente en esta ciudad desea recuperar esa tradición que dejó de estar presente por la antipatía a Quito del mandatario anterior… a lo que se suma el perjuicio económico que sufrió el grupo de comerciantes de diversos géneros, más el “flotón” de turistas que venía a disfrutar de la Feria “Jesús del Gran Poder”. Me permito mocionar que esa Consulta, para que no haya la excusa de falta de presupuesto, podría ser costeada por la empresa y la afición que haríamos vaca para financiarla… Dejo esta inquietud a consideración del aficionado taurino…