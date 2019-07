LEA TAMBIÉN

Es ahora o nunca el tiempo de que se acabe la violencia intrafamiliar, las mujeres que están siendo maltratadas deben alzar su voz antes que su agresor la apague, lamentablemente las mujeres no denuncian, cuando son maltratadas física y verbalmente porque se sienten inseguras y temerosas, piensan que la sociedad las va a juzgar razón por lo que regresan con su agresor, nosotros como país y especialmente como seres humanos deberíamos ayudar dándoles esa seguridad que les falta para enfrentar a su agresor, mediante centros de apoyo y capacitación laboral que permitan la no dependencia económica de su agresor ya que muchas veces al no tener recursos suficientes ni la instrucción académica que le permita desarrollarse, se ven atadas a un hombre que probablemente nunca parará su agresión hasta que ella pierda la vida.