Vacunas en Ecuador

El sistema de vacunación que se está llevando acabo en nuestro país, es el peor a nivel de Latinoamérica ya que es considerado uno de los procesos más lentos y nefastos en cuanto a seguir el lineamiento del mismo. Se evidencia el mal manejo de la salud pública, desde el inicio de la pandemia, no existieron los debidos protocolos de seguridad sanitaria, tanto que médicos y demás servidores de la salud tuvieron que comprar sus propios insumos médicos para poder atender a pacientes con Covid-19, ya que el gobierno no contaba con un presupuesto de emergencia para este tipo de situación, además de actos de corrupción que desfinanciaron al país.

Lamentablemente, aparecieron las mafias que se apoderaron de insumos médicos, medicamentos y pruebas COVID para venderlas con sobreprecio a la ciudadanía, que se encontraba en una situación de susceptibilidad y desesperación por la pronta recuperación de sus familiares. Las mismas personas que se aprovecharon de esta situación están protegidas con leyes hechas a la medida de sus actos ilícitos. Es indignante, a mi parecer como joven porque mientras muchos estamos estudiando para ganar el dinero honradamente, no sabemos hasta qué punto la justicia de nuestro país va a seguir permitiendo que nos roben y no se haga nada al respecto. Las vacunas deben ser la prioridad en estos momentos, pero la escasez, mal manejo y mala planificación de recursos no lo ha permitido y queda en manos del gobierno entrante que esperamos que no tenga el mal ejemplo de los gobiernos que les anteceden desde que el Ecuador regresó a la democracia.