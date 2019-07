LEA TAMBIÉN

El incumplimiento del límite de velocidad en el túnel Guayasamín es muy generalizado. Y quien lo cumple está expuesto a presión del usuario de atrás que incluye: luces intensas, aproximación a una distancia peligrosa, uso intenso del pito, ademanes agresivos. Mientras tanto la autoridad parece no estar al tanto de lo que sucede ahí dentro. A dos policías de tránsito antes de la entrada del Túnel les dije sobre el incumplimiento del límite; me respondieron que no existen radares instalados y que sí “se está permitiendo una mayor velocidad” (huelgan comentarios sobre la respuesta). Se requiere que revisen los límites de velocidad –tanto en el Túnel como en la carretera hacia el oriente- y los hagan cumplir.

Por otro lado es común escuchar a gente que en zonas con límite de 90 km/h, ha recibido multas por circular a 92 km/h, o con 52 km/h en zonas de 50 km/h. La policía no toma en cuenta que en este tipo de mediciones puede haber un error de un 10%. Es decir que quienes circulan en zonas de 90 km/h, únicamente a más de 99 km/h deberían recibirla.