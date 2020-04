Tragedia y dolor

LEA TAMBIÉN

Y de repente, todo cambio, se apagó la magia de vivir en un mundo de alegrías y de pronto asomó un virus letal, que vino a cambiar nuestros destinos, nuestras vidas. Vino a coronarse como dueño del planeta y nos dimos cuenta de nuestra fragilidad, que no somos inmunes a los vaivenes de la naturaleza, coincidentemente somos nosotros mismos los que destruimos la Tierra, contaminamos el aire que respiramos, incendiamos los bosques las praderas y llenamos de basura nuestros mares y ríos, con nuestras torpezas, ignorancia y falta de amor y respeto, al medio en que vivimos. Entenderemos lo difícil que significa estar vivos, sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos a quienes nunca quisimos, y cuando la tormenta pase, pediremos a Dios, que nos devuelva la vida que tuvimos y la salud de la que gozábamos, y que nuestros muertos disfruten de la dicha de estar junto al Señor. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido, ya no tendremos desidia, seremos más compasivos con nuestros semejantes. Esta tragedia nos ha enseñado a vivir mejor, y a sentir el dolor ajeno y el propio.

Solo alcemos nuestros ojos al cielo y elevemos una plegaria y pidamos a Dios que esta tragedia termine con nuestros sufrimientos.