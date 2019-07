Saturación peligrosa

LEA TAMBIÉN

Qué maravilloso país, Ecuador, indigno de tantos hechos negativos que vienen ocurriendo en casi todas las áreas del convivir social. Menciono solamente una: la saturación vehicular que nos asola. Autos, camiones, motocicletas, buses, volquetas, taxis que circulan diariamente por miles y miles en todas las calles y carreteras de ciudades y provincias.

No hay, por supuesto, el debido control del manejo. Cada chofer busca su conveniencia: llegar primero, ocupar el espacio vacío, abusar del volumen de su vehículo. No existe coordinación en los semáforos, no hay autoridades preparadas para el control. Estamos sujetos a aceptar con paciencia el peligro que depara salir en auto al mínimo recorrido del día, ir al trabajo, a los colegios a retirar a los hijos, de compras, a las gestiones en oficinas públicas. No hay más remedio que jugársela en las vías sobrecargadas que tenemos. ¿Qué hacer?, ¿Es que acaso se puede hacer algo positivo para terminar con las situaciones increíbles que nos asolan?