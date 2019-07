LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En carta publicada el 14 de julio, el Sr. Oswaldo Altamirano indica que la adopción homoparental no es un derecho, cita a un juez de Kentucky, y habla de que existirá un trauma si este tipo de adopción se diera en el país. Permítame actualizar: el juez en referencia Mitchel Nance tuvo que enfrentarse a la Comisión de Conducta Judicial debido al comentario basado en su ideología religiosa y no en la ley. Finalmente, renunció a su cargo. Además, en EE.UU. existe la adopción heteroparental desde hace años, y la Asociación de Psicología Americana dispone de varios estudios que demuestran que no existe diferencia en la crianza de los niños en hogares homoparentales que en hogares heteroparentales. El único trauma que tendrían sería vivir donde la sociedad se encuentra atrasada y discrimina derechos.