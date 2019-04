LEA TAMBIÉN

Somos una organización comunitaria nacida informalmente en 1978 para distribuir agua de riego en 4 barrios de Guayllabamba, sin autorización de su uso, por lo que en junio 2017 la Autoridad Única del Agua a través de su entidad de control ARCA procesó una infracción prevista en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. En ese período no se escucharon versadas voces que alerten sobre esa falencia.

La Autoridad Única del Agua a través de su entidad administradora Senagua, con un arduo trabajo y gestión de nuestra comunidad, regularizó en mayo de 2018 el uso del agua previsto en la citada ley para la Junta de Riego Chitayacu. En este período tampoco se escucharon expertas voces que aporten con soluciones.



Estructurada ya nuestra Junta, el señor Nelson Ramos surge con versadas y expertas voces: “…funcionarios en mi opinión si no correístas, pero con aires e ínfulas parecidas”, hablando de funcionarios de Senagua que asesoraron a nuestra Junta; “…para auspiciar el nombramiento de un Presidente preconcebido…”, poniendo en duda el voto de la comunidad constante en actas; sin autorización convoca a elecciones, se auto presenta como presidente de un tribunal electoral inexistente y auto designa como sede a su domicilio.



Estas versadas y expertas voces, que surgen después de un período de silencio en el que no aparecían, no son opiniones de un directivo ni de la Junta sino personales de quien las emitió, caen desde un ático pero el viento se las lleva donde deben estar.



Nuestra Junta expresa disculpas públicas a Senagua y a sus funcionarios, agradece su asistencia especializada y de bien para la comunidad.