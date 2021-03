El Dr. Simón Espinosa Cordero, el domingo 7 de marzo de 2021 publicó en este Diario un artículo titulado “Pro país”, en el cual, me calumnia, ofende, intenta manchar mi buen nombre, y evidencia su alma, incitando a los ciudadanos a incumplir la Constitución y la Ley. Don Simón, es una pena que usted no haya sacado experiencia de la vida, y mal utilice una sección de opinión para hacer daño, interferir en la democracia, mienta sin ningún escrúpulo.

No es verdad que a usted le interesa el país, porque si le interesara no mentiría, al decir que en el 2007 usted supo que yo había recibido dólares de las FARC para mi campaña del 2006; que Andrés Arauz ha recibido dinero de ELN lo cual es falso, de falsedad absoluta; y, por eso el pueblo no les cree.



En rebeldía de este desgobierno, sus cogobernantes, banqueros, justicia politizada, politiqueros, corruptos, el ecuatoriano el 7 de febrero en más del 75% votó por el cambio, posiciones que privilegian al ser humano, y el 11 de abril votará por la esperanza, el futuro, por mejores días.



El Ecuador quiere volver a las obras de la década ganada, hospitales, escuelas, trabajo y disminución de la pobreza.



Solo los sicarios de tinta que intentan sembrar el odio en el corazón de los ecuatorianos, temen que regresemos, y el pueblo recupere la patria de 10 años, que trajo buen vivir, honradez, oportunidad y honestidad.



Don Simón, no pierda la cordura, es un desatino sin nombre que, en una sección de opinión, es antidemocrático pedir que el Consejo Nacional Electoral sea reemplazado, que se declare nula la primera vuelta y otras barbaridades más, que lo único que demuestran es que usted, no respeta la Constitución.



Fui víctima de la más miserable persecución política, mediática en mí contra, y el 7 de febrero el ecuatoriano nos respaldó y voto por Arauz y Rabascall, para que continuemos con la Revolución Ciudadana, porque saben que vamos a recuperar la patria, que lastimosamente se encuentra repartida entre ciertos oligarcas, politiqueros, banqueros, patricios, plutócratas, traicioneros, corruptos y los medios que tergiversan la verdad. Los ecuatorianos han elegido vivir libres, con la Revolución Ciudadana, tendencia de honestidad y pulcritud, que protege a la persona, y no agonizar como esclavos, ni seguir muriendo por covid, en las cárceles, en las calles, etc. Por eso el 11 de abril votarán por la esperanza y aquellos sueños que se hicieron realidad en los 10 años de mi gobierno, saben que volvemos con gente honesta, que tendremos un futuro de prosperidad y obras.