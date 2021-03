Para lograr tus metas hoy por hoy necesitas “puntos extras”: Conocer a alguien con poder… Si quieres una oportunidad, calladito y agachado la cabeza.

No cuestiones nada, no importa si es injusto… Sonríe, el dicho de los abuelitos se cumple a perfección; “Al poder le ocurre como al nogal: no deja crecer nada bajo su sombra”…



Enséñales a tus hijos sobre libertad, aunque seas esclavo de tus miedos… resulta muy complicado decir una cosa y hacer otra.



Camina, piensa y actúa, como todos, llegamos al punto de atacar a quien quiera hacerlo diferente.



Hablar de corrupción… y comprar un turno para ser atendido primero, sin que te importe aquel hombre que salió de su humilde casa a la madrugada, aquella madre que trae a su tierno niño en brazos, aquel abuelito que a paso lento llegó… Cobrarle al angustiado usuario por hacer el trabajo por el que ya te pagan un sueldo y decirle que es “un favor”, usar tu poder para beneficiar a tus familiares y amigos a sabiendas de que le quitas la oportunidad a un ecuatoriano y quizá hasta la vida, darle el contrato al amigo, aunque legalmente lo hubiere merecido aquel hombre que contra corriente sigue tratando de obtener una oportunidad… Cobrar al desesperado ser humano por darle trabajo… enumeré pocos ejemplos para graficar la doble moral… hablan de corrupción y así actúan…



Si de verdad queremos un cambio… comencemos por cambiar nosotros, no callemos ante una arbitrariedad, no tengamos miedo de hacer lo correcto, pensemos, hablemos y actuemos con coherencia, olvidémonos de estos puntos extras y construyamos un país en el que todos tengamos oportunidades.