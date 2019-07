Pugna de poderes

LEA TAMBIÉN

Es increíble que al paso del tiempo, cada día asoman más indicios de corrupción mientras el pueblo mira con asombro e incredulidad que no se hace nada para corregir estos actos. Han pasado ya muchos altos funcionarios de control, que lo que hacen es mirar cómo se llevan el país que cada vez está más empobrecido y el Gobierno tenga que acudir a préstamos internacionales para paliar un poco las necesidades urgentes que tiene.

Ahora miramos con asombro cómo se pelean los organismos estatales por el poder, el Cpccs quiso echar abajo a la Corte Constitucional, nombrando una comisión para revisar dizque la designación de la CC, inclusive va más allá, intervenir al Cpccs transitorio, por lo que la Corte Constitucional aduce que no puede hacerlo, porque fueron tomadas en ejercicio de las atribuciones extraordinarias, que el pueblo le dio el 4 de febrero del 2018.



Se ha comprobado hasta la saciedad la culpabilidad de casi todos los actos de corrupción del ex Presidente Correa y hasta ahora no lo sindican con orden de prisión preventiva, para que rinda cuentas de tanto dinero que se robaron, a más de las inmensas coimas que a vista de todo el mundo lo han hecho. Lo inaudito es que han pasado varios Fiscales de la Nación, incluyendo la actual Dra. Diana Salazar que con su pulcritud y sapiencia no ha hecho absolutamente nada. Me pregunto ¿Dónde están los USD 13’ 500 000 que supuestamente entregó Odebrecht al Estado? Ahora asoman 18 empresas aportantes a la campaña de Alianza País, se hallaron 69.000 hojas “con información clave”, entre el 2012 y 2016. Empresas contratistas del Estado, para adjudicarse obras. El Gobierno que mira hacia otro lado.