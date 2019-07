Problemas penitenciarios

LEA TAMBIÉN

El sistema penitenciario refleja la estructura social, económica y política de los países como el nuestro que, con una población inferior a cualquiera de las grandes ciudades planetarias como México, Tokio, Sao Paulo, etc. tiene mayores conflictos que muchos países grandes, pues la confrontación de intereses tiene proporciones bíblicas. El caso es que no ha sido posible administrar eficientemente los centros carcelarios, ya que en estos submundos por su propia naturaleza, no impera el derecho, sino la ley del más bravo, como en las épocas remotas de la historia humana. Sin embargo, en algunos países funciona el autogobierno al interior de los reclusorios, en base de responsabilizarlos mediante comités con directorios y comisiones para auto regularse y al mismo tiempo vigilar sus actividades internamente, propiciando la designación de representantes que puedan hacer cumplir los derechos y obligaciones de los PPL, dialogando con la administración, para resolver los problemas de hacinamiento, alimentación y principalmente neutralizar las extorsiones y delitos que se cometen, sin perjuicio de ubicar a los mas avezados y reincidentes en campamentos de trabajo agroindustrial, bajo control de las FF.AA. en sitios apropiados, donde puedan rehabilitarse sin hacer daño a sus semejantes. Lamentablemente las sugerencias que formula la ciudadanía generalmente no son consideradas por las autoridades por no provenir de sus allegados.